Lecce, meccanico colpito da un Tir muore dopo il ricovero

Un meccanico è morto durante un incidente sul lavoro in provincia di Lecce. L'uomo, Sergio Casarano, 65enne di Racale, è stato colpito alla testa da un Tir mentre stava cambiando una ruota al mezzo pesante rimasto in panne sulla strada provinciale che collega Miggiano a Taurisano. Uno dei cric utilizzati per sollevare il mezzo articolato ha ceduto facendo sbilanciare il camion che ha colpito l'operaio provocandogli un grave trauma cranico con una ferita profonda. L'uomo era stato trasportato d'urgenza in ospedale ma le sue condizioni erano apparse subito disperate.