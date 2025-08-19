Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La vittima aveva 65 anni

Lecce, meccanico colpito da un Tir muore dopo il ricovero

Uno dei cric utilizzati per sollevare il mezzo articolato ha ceduto facendo sbilanciare il camion che ha colpito l'operaio alla testa

19 Ago 2025 - 17:48
© ansa

© ansa

Un meccanico è morto durante un incidente sul lavoro in provincia di Lecce. L'uomo, Sergio Casarano, 65enne di Racale, è stato colpito alla testa da un Tir mentre stava cambiando una ruota al mezzo pesante rimasto in panne sulla strada provinciale che collega Miggiano a Taurisano. Uno dei cric utilizzati per sollevare il mezzo articolato ha ceduto facendo sbilanciare il camion che ha colpito l'operaio provocandogli un grave trauma cranico con una ferita profonda. L'uomo era stato trasportato d'urgenza in ospedale ma le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Leggi anche

Incidente mortale nel Veneziano: due operai cadono in una fossa biologica, inutili i soccorsi

Travolto da un muletto, morto operaio 48enne a Mesa (Monza)

Casarano stava lavorando per conto di una ditta del posto specializzata in assistenza tecnica e meccanica a mezzi pesanti, alla quale si era rivolto il conducente del tir. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo.

Ti potrebbe interessare

incidente sul lavoro
lecce

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema