Roma, fa il bagno seminudo nella Fontana del Tritone: multa e Daspo

Un uomo seminudo è entrato all'interno della Fontana del Tritone, in piazza Barberini, a Roma. Poco dopo le 13 una pattuglia della Polizia Locale, gli agenti del I gruppo Centro Storico, lo ha fatto uscire e lo accompagnato negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. Nei confronti dell'uomo, un 28enne di nazionalità somala, oltre alla sanzione, è stata applicata anche la misura dell'ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo Urbano.