Roma, donna fa il bagno nella fontana di Trevi e colpisce due agenti

Una donna si fa il bagno in reggiseno nella fontana di Trevi, a Roma, colpisce con la mano un agente entrato in acqua per farla uscire e poi, una volta fuori, dà un calcio a una vigilessa, facendola cadere a terra.

La vicenda viene documentata in due video pubblicati da Welcome to Favelas, dove si vede la donna che sfida con arroganza i vigili accorsi per convincerla a uscire dall'acqua. L'episodio si conclude con gli agenti che portano via la "bagnante": ora la aspetta una sanzione da 450 euro. Ma il rischio per lei è anche di essere indagata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.