Roma, si spoglia nuda e si tuffa nella fontana davanti a Palazzo Chigi

In pochi secondi si è tolta tutto, poi, completamente nuda, si è tuffata nella fontana di Piazza Colonna, in pieno centro a Roma. La protagonista è una giovane che ha deciso di farsi il bagno a pochi metri da Palazzo Chigi. La ragazza ha scavalcato le transenne e si è spogliata, riuscendo a dribblare i poliziotti che presidiano la zona. Poi si è gettata in acqua e ha iniziato a nuotare sotto gli occhi increduli di passanti e turisti. La donna è stata poi costretta dagli agenti a uscire e rivestirsi.