Turista francese si tuffa nuda nella fontana Apple store di Milano: i passanti la rivestono

"Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male", ha raccontato per giustificarsi. La turista, secondo quanto riferito dalla questura, non era ubriaca o alterata da sostanze. Al momento non sono stati presi provvedimenti ma si sta valutando la possibilità di denunciarla per atti osceni.



A lanciare per prima l'allarme è stata una signora 50enne che, dopo aver assistito alla scena, ha subito chiamato il 112. Quando però gli agenti sono arrivati ormai della giovane non c'era traccia. Ma pochi minuti dopo è stata rintracciata mentre percorreva Corso Vittorio Emanuele. I capelli bagnati e il suo strano abbigliamento hanno attirato l'attenzione dei poliziotti.