Roma, l'ascensore non funziona da mesi: la disperazione degli anziani

Un'anziana, dal momento che non riusciva a portare le borse della spesa, ha costruito una sorta di sistema a carrucola con cui solleva gli oggetti pesanti che ha comprato facendoli passare dal terrazzo: "Mi sono dovuta inventare questa cosa perché da sola non ce la faccio". I condomini, ormai stanchi di questa situazione insostenibile, lanciano un appello ai microfoni di "Pomeriggio Cinque": "Abbiamo chiamato diversi numeri, ma ogni volta ci rimandano a un altro. Siamo davvero stanchi". Poco prima della fine del collegamento, l'inviato del programma di Canale 5 spiega di aver contattato l'assessorato ai lavori pubblici e che massimo entro la prossima settimana dovrebbero venire a ripararlo. Per i condomini si apre, quindi, un piccolo barlume di speranza.