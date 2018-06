Roma, falso SOS esplosioni in metro | Panico tra passeggeri, ma era un guasto

"Ho pensato a un attentato" - "Ho sentito due esplosioni, ho pensato a un attentato", ha raccontato un altro testimone. Il Servizio di emergenza ha immediatamente attivato forze dell'ordine, pompieri e 118. Il guasto si è verificato intorno alle 8:30 a circa 100 metri dalla stazione Policlinico e ha provocato la parziale interruzione della linea. Nella caduta sui binari, il cavo elettrico distaccatosi avrebbe provocato un forte rumore accompagnato da fumo e scintille. Almeno una decina le persone visitate dal personale del 118 presente sul posto principalmente per crisi di panico.



Atac: "Evacuazione in piena sicurezza" - A causa dell'incidente, un convoglio si è dovuto fermare prima di raggiungere la stazione Policlinico, chiusa dalle 9 circa. L'illuminazione è saltata e si sono accese le luci di sicurezza. I passeggeri a bordo dei vagoni sono stati fatti uscire dal treno ancora fermo in galleria e hanno raggiunto a piedi, camminando lungo i binari, l'uscita alla stazione Bologna. L'Atac, che ha istituito un servizio bus sostitutivo tra Monti Tiburtini e Castro Pretorio e tra Castro Pretorio e Jonio, ha comunicato che "l'evacuazione del treno è stata completata in piena sicurezza e senza conseguenze per i passeggeri".



"In fila indiana in galleria, tanta paura" - "Io stavo dentro la metro B, era uno di quei treni vecchi che non prenderò mai più. Si è fermata poco prima di arrivare a Policlinico dentro il tunnel. Eravamo quasi al buio, ci aiutavamo con la luce dei telefonini. All'inizio ci hanno detto di non preoccuparci e di non aprire la porta perché il guasto si sarebbe risolto presto. Invece passavano i minuti e non succedeva nulla. Poi hanno aperto le porte e hanno detto che se volevamo potevamo uscire e avviarci verso la stazione". Così Anna, una signora di 75 anni, ha ricostruito quanto accaduto. "Ci siamo messi in fila indiana in questa galleria un po' buia aiutandoci sempre con le lucine dei cellulari e siamo usciti. Io mi aggrappavo al passamano perché avevo paura del vuoto di lato. Mi sono un po' sporcata le braccia. C'erano anche altre persone anziane e faceva molto caldo. Abbiamo avuto paura".