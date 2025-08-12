Logo Tgcom24
Roma, enoteca di Trastevere chiude per Malamovida: "Ragazzini fanno a botte ogni sera"

 I residenti a "Morning News": "La situazione sta degenerando"

12 Ago 2025 - 11:28
Roma, in particolare il quartiere Trastevere, continua a essere ostaggio della Malamovida. Nella zona di Piazza Trilussa, un locale è stato costretto a chiudere dopo 25 anni di attività perché la sera i ragazzi iniziavano a lanciarsi sedie innescando delle risse. 

I residenti sono molto preoccupati per la situazione: "Si sta perdendo il controllo di quello che era il bello di Trastevere - dice a "Morning News" uno di loro -, chi acquisterà questo posto spero porterà qualcosa di buono. Trastevere ha un tessuto sociale fatto di artigiani e commercianti e perdere questa attività è una grave perdita per il quartiere".

"La situazione sta degenerando - aggiunge Simonetta Marcellini del comitato Emergenza Trastevere -. C'erano punti di eccellenza qui, questa attività chiusa ne è solo un esempio ma ce n'erano molte altre. Per che cosa? Per una ristorazione di bassissimo livello in mano non sappiamo a quale società. Via del Cinque la sera si trasforma nel Bronx, di notte c'è un ristoratore che mette le casse e poi pensa bene di tirare fuori un idrante per bagnare la gente che passa e questo avviene tutti i fine settimane. A breve diremo che a Trastevere lo Stato non c'è, abbiamo provato a rivolgerci alle autorità ma senza risposte".

