Terrore sul bus a Roma, autista sgrida extracomunitario perché fuma: aggredito con una sega

Un uomo di 42 anni arrestato dalla polizia dopo aver colpito con una sega l’autista che lo aveva invitato a smettere di fumare sul mezzo in servizio
Ennesimo episodio di violenza a Roma su un mezzo pubblico. E' successo sull'autobus della linea 80 dell'ATAC, in zona Fidene. L'autista, che aveva richiamato un passeggero che stava fumando a bordo, è stato aggredito con una sega. L'uomo, un cittadino marocchino nato nel 1983, ha estratto l'oggetto durante una colluttazione, colpendo il conducente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Vannini. L'aggressore è stato fermato dalla Polizia e arrestato per lesioni aggravate.
L'episodio è avvenuto a Largo Fausta Labia, nel quartiere Fidene, nella serata di venerdì. Secondo quanto ricostruito, il passeggero stava fumando a bordo dell'autobus, violando il regolamento di trasporto pubblico. Invitato dall'autista a spegnere la sigaretta, ha reagito verbalmente e fisicamente, estraendo una sega. Ne è nata una colluttazione, durante la quale il conducente ha riportato ferite giudicate guaribili con cure ospedaliere. L'oggetto è stato sequestrato dagli agenti intervenuti sul posto.
Sul luogo sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vescovio, allertati da segnalazioni dei passeggeri e dell'autista stesso. L'uomo, un 42enne di nazionalità marocchina, è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia per l'identificazione. A suo carico è scattato l'arresto con l'accusa di lesioni aggravate. Le autorità stanno verificando eventuali precedenti e valutando altre ipotesi di reato, come la detenzione di oggetti atti a offendere.
Il conducente, ferito nell'aggressione, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Vannini di Roma. Le sue condizioni sono stabili e non risulta in pericolo di vita. L'azienda di trasporto ATAC ha espresso solidarietà al dipendente, sottolineando la gravità dell'accaduto e la necessità di garantire maggiore sicurezza a bordo dei mezzi pubblici. Alcuni passeggeri, testimoni della scena, sono stati ascoltati dagli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica.
