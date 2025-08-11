Terrore sul bus a Roma, autista sgrida extracomunitario perché fuma: aggredito con una sega

Ennesimo episodio di violenza a Roma su un mezzo pubblico. E' successo sull'autobus della linea 80 dell'ATAC, in zona Fidene. L'autista, che aveva richiamato un passeggero che stava fumando a bordo, è stato aggredito con una sega. L'uomo, un cittadino marocchino nato nel 1983, ha estratto l'oggetto durante una colluttazione, colpendo il conducente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Vannini. L'aggressore è stato fermato dalla Polizia e arrestato per lesioni aggravate.