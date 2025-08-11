Autocisterna di Gpl a fuoco, chiusa l'A1 tra Orte e la diramazione di Roma

Le fiamme sarebbero partite dall'impianto frenante: l'incendio è stato spento, ma il gas andrà travasato prima di poter riaprire l'autostrada.
L'A1 Milano-Napoli è chiusa tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni - un tratto di circa 40 chilometri - a causa dell'incendio di un mezzo pesante (un'autocisterna che trasporta Gpl) all'altezza del km 525. Il traffico è bloccato in entrambe le carreggiate. La chiusura è scattata intorno alle 17, e agli automobilisti rimasti bloccati in coda è stata distribuita acqua. Chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l'A1 verso Firenze, sulla diramazione Roma Nord.
Le fiamme sarebbero partite in seguito al surriscaldamento dell'impianto frenante, ma per fortuna non si sarebbero propagate alla cisterna che contiene il gas. Nonostante ciò, con ogni probabilità, i tempi della riapertura dell'autostrada non saranno brevi: la cisterna è stata messa in sicurezza e le squadre dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme; tuttavia il Gpl dovrà essere travasato su un altro mezzo prima di far riprendere il traffico.
Agli automobilisti diretti verso Roma o Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 e SS2 Via Cassia e proseguire sul Gra verso la A1 Milano-Napoli, fa sapere Autostrade per l'Italia. Agli utenti in transito diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul Gra, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo, proseguire su SS675 e rientrare in A1 a Orte.
