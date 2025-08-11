Autocisterna di Gpl a fuoco, chiusa l'A1 tra Orte e la diramazione di Roma

L'A1 Milano-Napoli è chiusa tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni - un tratto di circa 40 chilometri - a causa dell'incendio di un mezzo pesante (un'autocisterna che trasporta Gpl) all'altezza del km 525. Il traffico è bloccato in entrambe le carreggiate. La chiusura è scattata intorno alle 17, e agli automobilisti rimasti bloccati in coda è stata distribuita acqua. Chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l'A1 verso Firenze, sulla diramazione Roma Nord.