INDAGA LA POLIZIA Identificata la donna trovata morta in strada a Roma: Emanuela Ruggeri, 32 anni, era scomparsa il 14 luglio

Il suo corpo era tra le sterpaglie in via del Mandrione. Era uscita di casa in tenuta sportiva e la madre aveva lanciato l'allarme via social: era uscita per un appuntamento con un'amica