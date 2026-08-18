La vittima è una 50enne polacca

Colleferro (Roma), donna uccisa a coltellate: il marito confessa

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio del 18 agosto. La procura procede per femminicidio

18 Ago 2026 - 22:13
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Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna il 69enne tunisino fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una donna 50 anni di origine polacca.

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L'allarme della figlia

 L'allarme è stato lanciato dalla figlia nel primo pomeriggio del 18 agosto. Immediata la chiamata al 112: quando gli agenti sono arrivati nell'appartamento hanno trovato la 50enne ancora in vita, ma in gravissime condizioni. I tentativi di salvarla si sono rivelati inutili: la donna è deceduta poco dopo.

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Quattro coltellate alla gola

 Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da quattro fendenti alla gola. La polizia ha fermato a pochi metri dall'abitazione di via Cristoforo Colombo il marito della donna, un 69enne di origini tunisine, che non ha opposto resistenza. E che, dopo un breve interrogatorio, ha confessato l'omicidio, commesso peraltro davanti agli occhi del figlio più piccolo di soli 9 anni, ora accompagnato insieme ai quattro fratelli in una struttura protetta.

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