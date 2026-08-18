Perugia, 60enne precipita dal tetto di un capannone e muore

Un uomo di 60 anni, un imprenditore edile, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, in provincia di Perugia. Inutili i tentativi di salvarlo nonostante gli imminenti soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, pare che fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione. A un certo punto, però, sarebbe caduto a causa del cedimento di un pannello di plexiglass. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte del personale dell'Usl. Sul posto anche i carabinieri.



