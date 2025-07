Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato a Roma in via del Mandrione. La macabra scoperta è stata fatta da un uomo che stava portando a passeggio il cane. L'animale è stato attratto dall'odore nauseabondo che proveniva da alcuni cespugli, dove giaceva il corpo. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo il medico legale, la morte risalirebbe a un paio di settimane fa.