Roma, donna accoltellata dall'ex compagno sul Gra: uomo rintracciato e fermato

E' stato rintracciato dalla polizia e fermato, con l'accusa di tentato omicidio, l'uomo che ha accoltellato l'ex compagna di 37 anni, il 18 novembre, sul Grande raccordo anulare, a Roma. L'autore dell'aggressione è stato bloccato dalla squadra Mobile a Fiano Romano, alle porte della Capitale. Durante il tentativo di femminicidio, avvenuto a bordo dell'auto dell'uomo, la 37enne, Stephany Melissa, è stata raggiunta da diverse coltellate al viso, al torace, alla testa e alle mani ed è riuscita a mettersi in salvo per miracolo.