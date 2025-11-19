Roma, donna accoltellata dall'ex compagno sul Gra: uomo rintracciato e fermato

La 37enne si è riuscita a salvare, nonostante le ferite, lanciandosi dall'auto in corsa. La vittima è ricoverata in codice rosso
© Ansa
E' stato rintracciato dalla polizia e fermato, con l'accusa di tentato omicidio, l'uomo che ha accoltellato l'ex compagna di 37 anni, il 18 novembre, sul Grande raccordo anulare, a Roma. L'autore dell'aggressione è stato bloccato dalla squadra Mobile a Fiano Romano, alle porte della Capitale. Durante il tentativo di femminicidio, avvenuto a bordo dell'auto dell'uomo, la 37enne, Stephany Melissa, è stata raggiunta da diverse coltellate al viso, al torace, alla testa e alle mani ed è riuscita a mettersi in salvo per miracolo.
L'uomo è un cittadino sudamericano come la vittima. La donna, ricoverata in ospedale in codice rosso, si è salvata dalla furia dell'ex lanciandosi dall'auto in corsa. Poco dopo è stata soccorsa da alcuni automobilisti, che hanno chiamato la polizia.