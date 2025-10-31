Femminicidio di Jessica Stappazzollo, l'autopsia: 27 coltellate, due al cuore

L'esame autoptico conferma la brutalità dell'aggressione avvenuta a Castelnuovo del Garda. L'ex compagno Douglas Reis Pedroso resta in carcere dopo l'interrogatorio
© Da video
L'autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, 33 anni, ha rivelato l'estrema violenza dell'aggressione che le è costata la vita. La donna, uccisa con 27 coltellate dal suo ex compagno Douglas Reis Pedroso a Castelnuovo del Garda (Verona), è stata colpita quattro volte al torace, due delle quali hanno raggiunto il cuore, provocando la morte per shock emorragico. Il pubblico ministero Federica Ormanni ha disposto l'esame all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma. L'ora del decesso non è stata ancora fissata con certezza, ma si colloca con ogni probabilità tra la notte di domenica e lunedì.
Secondo quanto ricostruito, la notte del 28 ottobre Douglas Reis Pedroso ha contattato i carabinieri intorno a mezzanotte manifestando propositi suicidari. I militari, intervenuti dopo la chiamata, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Jessica all'interno dell'abitazione dell'uomo a Castelnuovo del Garda. Il coltello usato per l'aggressione è stato individuato all'interno della sua auto. L'uomo, 41 anni, cittadino brasiliano, è stato fermato a Valeggio sul Mincio e trasferito nel carcere di Montorio, a Verona, dove è detenuto.
Davanti al gip, all'interno del carcere veronese di Montorio, l'interrogatorio è durato poco più di due ore e mezza. "È molto scosso ed è sotto shock", ha dichiarato l'avvocato Adrian Hila, che difende l'indagato insieme con il collega Roberto Canevaro. I legali non hanno aggiunto ulteriori dettagli al termine dell'udienza di convalida, limitandosi a confermare lo stato d'animo turbato del loro assistito.
La vicenda si inserisce in un contesto di maltrattamenti pregressi. La sorella di Jessica, Laiza, ha raccontato in tv che la 33enne aveva subito ripetute aggressioni e non aveva sporto denuncia "per paura di lui". Laiza ha descritto episodi in cui entrambe erano finite in ospedale e ha ricordato la difficoltà della sorella a sottrarsi a quella spirale di violenza. Il quadro emerso dalle testimonianze restituisce la fragilità di chi vive sotto minaccia e la complessità delle decisioni legate alla denuncia.
L'esame medico-legale ha contato 27 ferite da arma da taglio. Quattro fendenti hanno raggiunto il torace, due dei quali hanno colpito il cuore, determinando il decesso per shock emorragico. Gli approfondimenti proseguono per definire con precisione la dinamica e la finestra temporale in cui è maturato il delitto. Gli inquirenti stanno incrociando esiti autoptici e rilievi tecnici per ricostruire le ultime ore della vittima.
Reis Pedroso era sottoposto al divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Secondo gli atti, si sarebbe tolto il dispositivo prima di incontrare nuovamente l'ex compagna. Questo elemento è centrale nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle condotte precedenti all'aggressione. Le verifiche proseguono nell'ambito dell'indagine coordinata dalla procura di Verona.