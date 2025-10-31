Femminicidio di Jessica Stappazzollo, l'autopsia: 27 coltellate, due al cuore

La vicenda si inserisce in un contesto di maltrattamenti pregressi. La sorella di Jessica, Laiza, ha raccontato in tv che la 33enne aveva subito ripetute aggressioni e non aveva sporto denuncia "per paura di lui". Laiza ha descritto episodi in cui entrambe erano finite in ospedale e ha ricordato la difficoltà della sorella a sottrarsi a quella spirale di violenza. Il quadro emerso dalle testimonianze restituisce la fragilità di chi vive sotto minaccia e la complessità delle decisioni legate alla denuncia.