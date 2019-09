Roma, bengalese trova portafogli con 2000 euro: lo restituisce e rifiuta la ricompensa

Venerdì mattina ha bussato alla caserma dei carabinieri della stazione Roma Macao per consegnare un portafogli, rinvenuto sul marciapiede di via Nazionale. All’interno oltre a carte di credito e documenti personali, c’erano 2.005 euro in contanti.



Il gesto del giovane bengalese ha consentito ai carabinieri di contattare la persona che l’aveva smarrito e organizzare un incontro in caserma per la restituzione. Il proprietario, un professionista romano, lo ha ringraziato per l’estrema onestà dimostrata e gli ha offerto una ricompensa in denaro. Il ragazzo però l’ha rifiutata dicendo di aver solo fatto il proprio dovere.