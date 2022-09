Roma, autista dell'Atac si addormenta alla guida e causa incidente: "Che devo fa'? Può succedere" | Il video è virale

"M'è preso un colpo di sonno, che devo fa'? L'importante è che non s'è fatto male nessuno".

Sono state queste le prime giustificazioni dell'autista dell'Atac alla guida dell'autobus di linea finito contro una palina segnaletica a Roma . L'incidente, avvenuto lunedì 12 settembre in via Palmiro Togliatti, non ha registrato feriti , ma ha scatenato la rabbia dei passeggeri che, cellulare alla mano, hanno filmato l'intero episodio. Le immagini pubblicate in Rete sono, poi, diventate virali.