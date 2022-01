Firenze, chiede a un passeggero di indossare la mascherina: autista di bus aggredito

Afp

L'autista di un bus a Firenze è stato aggredito per aver chiesto di indossare la mascherina a un uomo che stava litigando con un'altra passeggera, proprio perché questi non indossava il dispositivo di protezione. L'aggressione è avvenuta alla fermata del 6 in piazza San Marco. L'autista era intervenuto per riportare alla calma i due passeggeri, per poter ripartire, e invece è stato colpito. La polizia indaga per risalire all'identità dell'aggressore.