Roma, assolti gli attivisti che colorarono di nero l'acqua della Barcaccia | Il Comune aveva speso 4mila euro per ripulirla

Una delle imputate, ascoltata dal giudice in Aula, ha invece detto che la sostanza era "carbone vegetale diluito in acqua. Conoscevamo le conseguenze, ci siamo assicurati che non ci fossero danni all'opera". In Aula, è stato ascoltato anche un consulente della difesa, che ha dichiarato che la soluzione "era in una concentrazione molto bassa. Anche nel caso improbabile di un intervento tardivo, sarebbe stata facilmente lavabile" e non avrebbe portato a "danni permanenti".