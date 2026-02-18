Roma, arrestato latitante ricercato dalle autorità belghe

Secondo la magistratura belga, l'uomo sarebbe una figura chiave all'interno di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti: nello specifico, avrebbe orchestrato il flusso di stupefacenti dal Nord Europa fino a Dubai a bordo di auto di grossa cilindrata. La svolta nelle indagini è arrivata con la scoperta di un carico di 50 chili di cocaina nascosti all'interno di alcuni container arrivati presso il Porto di Anversa (Belgio). Da quel momento, il cittadino albanese aveva fatto perdere le sue tracce, facendo scattare nei suoi confronti, lo scorso gennaio, un provvedimento di cattura a livello europeo per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.