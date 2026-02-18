Roma, arrestato latitante ricercato dalle autorità belghe
Il cittadino albanese di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Ponte di Nona
© Da video
Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità belghe, per traffico internazionale di droga: ora la sua latitanza si è interrotta in Italia. A Roma, in zona Ponte di Nona, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un cittadino albanese di 27 anni che alloggiava, assieme alla fidanzata, in un b&b in via Giovanni Cicali.
Secondo la magistratura belga, l'uomo sarebbe una figura chiave all'interno di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti: nello specifico, avrebbe orchestrato il flusso di stupefacenti dal Nord Europa fino a Dubai a bordo di auto di grossa cilindrata. La svolta nelle indagini è arrivata con la scoperta di un carico di 50 chili di cocaina nascosti all'interno di alcuni container arrivati presso il Porto di Anversa (Belgio). Da quel momento, il cittadino albanese aveva fatto perdere le sue tracce, facendo scattare nei suoi confronti, lo scorso gennaio, un provvedimento di cattura a livello europeo per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
La cattura è stata resa possibile grazie alla costante attività di monitoraggio condotta dal Servizio di cooperazione internazionale di Polizia insieme alla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, tesa ad accertare la possibile presenza del latitante nella Capitale. Il ricercato alloggiava in un appartamento a Ponte di Nona grazie al mancato inserimento delle sue generalità in un apposito portale web da parte del titolare della struttura, rendendo l'uomo di fatto invisibile. Accertata la sua identità, gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto il cittadino albanese in un istituto di pena dove rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa dell'estradizione.