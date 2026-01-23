Poi l'attenzione si è concentrata sull’osservazione e il pedinamento di persone ritenute vicine al latitante, per circoscrivere l’area in cui poteva trovarsi. Nell'ultima fase è stata determinante la simulazione: i carabinieri hanno inscenato una finta consegna di un pacco postale, presentandosi come addetti alla consegna all’ingresso dell’appartamento. I presenti, ignari della loro identità, hanno aperto la porta di casa: così i militari sono entrati e hanno bloccato e arrestato il ricercato in sicurezza.