Roma, catturato il "nonno della droga": era latitante da 19 anni

È finita alla periferia est di Roma la lunga fuga del "nonno della droga", figura storica e vertice di un articolato traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano. L'uomo, un 64enne della Capitale, già arrestato in Perù nel 2024, è stato rintracciato dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione del tribunale di Roma, relativo a una condanna definitiva per traffico internazionale di droga.