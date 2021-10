Nonna-pusher con la nipotina per vendere droga: la scoperta dopo un incidente

E’ stato un incidente d’auto a permettere alla polizia di smantellare un traffico di droga a Vercelli . Nonna, madre e figlia di tre anni sono finite in un dirupo per sfuggire a un posto di blocco, incontrato poco prima sulla strada.

Dalle indagini condotte subito dopo l’incidente è risultato che era in corso un giro di spaccio, condotto dai “signori della droga”, come si facevano chiamare i membri del gruppo criminale che viaggiavano e si recavano agli appuntamenti in presenza di bambini, in modo tale da passare inosservati.

L'incidente ha permesso alla Squadra mobile di Vercelli di eseguire dodici misure cautelari, tra cui l’arresto in flagrante della nonna cinquantenne. La madre e la figlia sono rimaste illese.

La centrale dello smercio di droga era un bar di Vercelli, gestito da un pregiudicato, e avveniva tra la provincia e le città di Novara e Pavia. Il giro di affari ammontava a 250 mila euro, raccolti in sei mesi di traffico di cocaina e hashish.