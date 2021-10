Firenze, valigie con resti umani: scagionato figlio coppia uccisa

Ansa

Il gip di Firenze ha archiviato, su richiesta del pm, le accuse contro Taulant Pasho, indagato per l'omicidio dei genitori Shpetim e Tauta Pasho. I due erano scomparsi nel capoluogo toscano nel 2015 e i loro resti erano stati trovati nel dicembre 2020 in valigie abbandonate in un campo tra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Restano indagati la ex fidanzata di Pasho, Elona Kalesha, e il fratello di lei Denis.