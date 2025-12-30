Messico, moto di Valentino Rossi e Marquez nel garage di un narcotrafficante

Le autorità messicane hanno sequestrato una delle più imponenti collezioni private di motociclette mai viste: non meno di 50 moto da Gran Premio e altre da corsa appartenute anche a Valentino Rossi e Marc Marquez, per un valore di circa 34 milioni di euro, collegate a Ryan James Wedding. Canadese, ex atleta olimpico di snowboard, è uno dei 10 latitanti più ricercati dall'FBI. La notizia è stata confermata da quest'ultima, dalla sede di Los Angeles, attraverso il suo account ufficiale su X, dove ha spiegato che questo mese sono stati eseguiti diversi mandati di perquisizione in Messico, che hanno portato al sequestro di questa collezione in un'operazione coordinata tra le autorità messicane, l'FBI, la Royal Canadian Mounted Police e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles.