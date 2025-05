Ville, Rolex e contanti: confiscati beni per 500mila euro a un narcotrafficante barese

Quattro case, tra cui due ville di lusso, contanti e due Rolex, per un valore complessivo di 500mila euro, sono stati confiscati oggi, dai carabinieri di Bari, al 46enne pregiudicato Paolo Ficco, di Terlizzi (Bari), considerato un elemento di vertice del clan Dello Russo, operante tra Terlizzi e i comuni limitrofi. Ficco, in passato, è già stato condannato per narcotraffico. Secondo quando ricostruito, il 46enne sarebbe stato il reale proprietario dei beni di provenienza illecita, formalmente intestati alla moglie e già sottoposti a sequestro il 7 novembre 2022. A disporne la confisca, con ordinanza, è stata la sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari. Ficco, "coinvolto in attività delittuose sin dagli anni '90", scrivono i carabinieri in un comunicato, "ha provveduto a 'ripulire', anche per il tramite dei suoi congiunti, i proventi illeciti, derivanti dai suoi traffici, a fronte di un reddito medio annuo dichiarato al fisco di soli 7.700 euro circa tra il 1998 ed il 2019". L'attività di oggi si inserisce in un'indagine più ampia per la quale, nel marzo 2023, i carabinieri hanno sequestrato 20 milioni di euro nei confronti di Roberto Dello Russo, ritenuto il capo dell'omonimo clan.