Roma, 85enne colpisce nuora con una mannaia: è grave

Le sue condizioni ora sono stabili, fa sapere la struttura sanitaria. La donna non sarebbe in pericolo di vita in quanto i colpi inferti dal suocero non avrebbero intaccato organi vitali. La donna ha riportato ferite alla testa e alla mano, immediatamente suturate. È ancora in corso il percorso diagnostico in pronto soccorso spiega l'ospedale: non può essere esclusa, al momento, la necessità di una revisione chirurgica della mano in sala operatoria.