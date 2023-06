Roma, accoltella la compagna incinta di 7 mesi: fermato

L'uomo avrebbe tentato di colpire la donna sulla pancia e lei, per proteggere la bimba che porta in grembo, si sarebbe messa in posizione fetale

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo avrebbe aggredito la compagna domenica, verso le 13:30, durante un litigio in un appartamento di Via Due Ponti. Dopo aver ferito la donna è fuggito ed è stato trovato dagli agenti nella notte. Fermato, è stato portato in carcere dove, nelle prossime ore, si terrà l'interrogatorio di convalida davanti al Gip.

Secondo quanto riporta RomaToday, la vittima si trovava a casa della madre quando è stata raggiunta dal 42enne. L'uomo avrebbe tentato di accoltellare la donna sulla pancia e lei, per proteggere la bimba che porta in grembo, si sarebbe messa in posizione fetale. Sarebbe stata così colpita tra la tempia e l'occhio e sul collo. Il 42enne l'avrebbe poi lasciata sanguinante sul pavimento per poi fuggire. La madre della donna sarebbe stata presente durante l'aggressione. Successivamente, la 32enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso.