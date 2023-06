Giulia Tramontano, folla davanti alla chiesa per il funerale | Il vescovo di Aversa: "Portava la vita dentro"

"Giulia può essere indicata come una testimone, una martire", ha detto il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che con il parroco don Salvatore Coviello, ha presieduto la cerimonia funebre. "Lei è una testimone perché portava la vita dentro di sé", ha proseguito mons. Spinillo, parlando con i giornalisti prima di entrare in chiesa. Davanti a tanta violenza "c'è solo da dire che abbiamo perso la capacità di rapportarci alla vita".

Lo striscione fuori dalla chiesa

Davanti alla chiesa di Santa Lucia, a Sant'Antimo, è stato affisso uno striscione. "L'amore regala e non priva. Protegge e non uccide", si legge. Sui manifesti funebri anche il nome del bimbo che la giovane portava in grembo, Thiago. Ai funerali, che sono stati celebrati in forma privata per volontà della famiglia, hanno preso parte anche il sindaco di Senago, Magda Beretta, e di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, rispettivamente i comuni dove la ragazza si era trasferita e di dove era originaria.