Roma, 13 arresti per droga: c'è anche l'ex della Banda Magliana
Torna in carcere Pernasetti, vicino a componenti clan Senese
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Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere. Per gli investigatori, grazie alla sua vicinanza con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di 'ndrangheta avrebbe favorito l'attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. È anche accusato di aver picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per un debito di droga.
L'inchiesta
L'inchiesta dell'antimafia, sfociata oggi negli arresti, è iniziata dopo le indagini svolte nei confronti di Pernasetti nel procedimento dove era stata accertata l'esistenza di un gruppo di narcotrafficanti nel quartiere San Basilio, con a capo Rosario Marando, esponente della famiglia di 'ndrangheta di Platì' , in provincia di Reggio Calabria. In particolare, durante le indagini i carabinieri hanno documentato un incontro tra Luigi Marando e lo stesso Pernasetti.
Un collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni su Pernasetti, indicandolo come la persona incaricata, da un suo connazionale albanese, per definire l'acquisto di armi comuni da sparo. I carabinieri hanno poi documentato, con intercettazioni video e ambientali incontri, con cadenza quasi giornaliera, presso il ristorante 'Da oio a casa mia', tra i cui gestori figura la nipote, non indagata.