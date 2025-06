Rogo in Rsa a Milano, impianto anti-incendio era guasto da 2 anni

L'impianto anti-incendio della Rsa di Milano andata a fuoco il 6 luglio 2023 era guasto da circa 2 anni e le "uniche misure adottate" per dare l'allarme erano delle "trombette" in vari punti della struttura "da azionare a mano". Lo scrive la procura di Milano nell'avviso di conclusioni indagini per omicidio e incendio colposi nell'inchiesta sul disastro che provocò la morte di 6 persone. L'impianto di rilevazione incendi non funzionava parzialmente dall'agosto 2020 e totalmente dal novembre 2021. Le trombette di allarme erano di fatto "inservibili" perché fissate "al muro con nastro adesivo" e staccabili solo con "strumenti da taglio".