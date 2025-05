Albano Laziale (Roma), la parrocchia in cui Prevost era cardinale festeggia l'elezione del Papa

La parrocchia di Albano Laziale è molto felice e sorpresa dell'elezione di Papa Leone XIV. "Lo aspettavano qui per il 12 maggio perché nel mese di febbraio Papa Francesco lo aveva assegnato alla diocesi di Albano", spiega il vescovo Vincenzo Viva. E aggiunge: "Questo, dunque, è un legame che si stabilisce tra i cardinali, tra le parrocchie di Roma, ma anche le diocesi che sono intorno a Roma. È un legame spirituale, cioè che i cardinali sono legati al Papa, ma che anche le diocesi sono legate in modo speciale alla sede di Roma. Noi eravamo pronti per la festa di San Pancrazio del 12 maggio ad accogliere il cardinale". Monsignor Viva ha avuto modo di dialogare in alcune occasioni con Robert Francis Prevost e spiega: "Per la preparazione di questo evento ci sono state delle telefonate e un incontro proprio qui alle ville pontificie. Il cardinale è venuto in via informale, non ha ancora avuto modo di incontrare il popolo di Dio, ma in quell'occasione mi hanno colpito la sua grande capacità di ascolto, la sua mitezza e il suo spirito di grande osservazione".