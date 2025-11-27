Militare italiano internato nel 1943, la Germania condannata a risarcire gli eredi

Nel diritto internazionale, le condotte riconducibili a trattamenti inumani, schiavitù o deportazione rientrano nelle violazioni previste dalle Convenzioni di Ginevra e dallo Statuto della Corte penale internazionale (CPI). Le gravi infrazioni alle norme sulla protezione dei prigionieri di guerra sono indicate nella Terza Convenzione di Ginevra del 1949, che all’articolo 13 impone il rispetto della persona del detenuto e ne vieta qualsiasi forma di violenza, mentre l’articolo 14 tutela l’onore e la dignità del prigioniero. L’obbligo di non sottoporre i detenuti a coercizioni fisiche o morali è sancito anche dall’articolo 17, che vieta maltrattamenti e intimidazioni durante la detenzione o l’interrogatorio.