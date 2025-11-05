l'annuncio sui social Almasri, la procura generale libica ordina l'arresto per omicidio e violazione dei diritti umani

Su di lui pende anche mandato di arresto della Corte penale internazionale perché sarebbe implicato in violenze, torture e omicidi avvenuti tra il 2015 e il 2024. Il generale è stato anche al centro di uno scontro tra l'Italia e i giudici della Corte