Libia, ordine di comparizione per Osama Almasri: deve rispondere delle accuse di tortura

In Libia, il procedimento nazionale proseguirà con l'analisi delle prove e la collaborazione della Corte penale internazionale. Intanto, in Italia, proseguono le indagini penali per chiarire la gestione del caso e le eventuali responsabilità politiche. La Cpi resta in attesa di risposte ufficiali dalle autorità italiane per determinare i prossimi passi del procedimento internazionale.