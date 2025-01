Almasri Habish, chi è il comandante libico accusato di violazioni dei diritti umani

Le accuse - Almasri era stato fermato allo stadio di Torino mentre assisteva alla partita di campionato Juventus-Milan. L'uomo è stato trattenuto dalla autorità italiane in seguito a una presunta segnalazione dell'Interpol con l’accusa di presunti crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture fisiche e psicologiche e morti sospette mai chiarite, commessi dal 15 febbraio 2011. Su di lui infatti pendeva un mandato della Corte penale internazionale (Cpi) con sede all'Aia per "crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, puniti con la pena massimo dell’ergastolo". Secondo quanto riportato dalla testata libica "Al Wasat", era presente in una lista riservata inclusa nel rapporto del 2023 della Commissione d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Libia. L'elenco, oltre a contenere sei nomi noti, include anche numerose altre figure non identificate.