Caso Almasri Habish, le opposizioni: "Gravità inaudita, Meloni riferisca in Aula"

Le opposizioni sono intervenute sul caso del comandante libico Almasri Habish, arrestato domenica scorsa a Torino in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale e poi scarcerato ed espulso. "Siamo qui per ribadire la gravità inaudita" del caso Almasri, "un criminale di guerra su cui pendeva un mandato di arresto della Cpi che è stato prima arrestato, poi rilasciato, poi accompagnato con un volo di Stato a Tripoli", ha detto Nicola Fratoianni (Avs) durante la conferenza stampa con la segretaria del Pd Elly Schlein e rappresentanti di +E, Iv, M5s, Azione. Fratoianni ha parlato di "complicità del nostro governo, del ministro" competente e "della presidenza del Consiglio" e annunciato che "i capigruppo delle opposizioni stanno inviando a Fontana una lettera congiunta per chiedere che Meloni venga in Parlamento".