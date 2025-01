Caso Almasri, Giorgia Meloni: "Indagarmi è un danno alla Nazione, mi manda ai matti | Da Lo Voi un atto voluto, io vado avanti"

Dopo l'avvio dell'inchiesta per il caso Almasri, Giorgia Meloni afferma: "Io mi ritrovo sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata e se in Italia i cittadini capiscono perfettamente quello che sta accadendo all'estero non è la stessa cosa. Quello che sta accadendo è un danno alla nazione, alle sue opportunità, e questo mi manda ai matti". Il presidente del Consiglio è intervenuto così sulla vicenda all'evento La Ripartenza, organizzato da Nicola Porro a Milano.