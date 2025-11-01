Caso Almasri, l'Italia alla Cpi: "Rivedremo le regole di cooperazione, la magistratura può ricorrere alla Consulta"

"Contro la decisione del Parlamento" di negare l'autorizzazione a procedere per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano, "la magistratura ha il potere di sollevare la questione del conflitto di attribuzione di poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale". Nel sottolinearlo, l'esecutivo ha poi evidenziato che "la questione può essere sollevata senza alcun termine prefissato da rispettare. La Corte Costituzionale ha giudicato ammissibili in diverse occasioni ricorsi analoghi". Una seconda indagine collegata al caso Almasri, che riguarda un alto funzionario del ministero della Giustizia, "è stata formalizzata dalla Procura di Roma. La Procura è, ovviamente, indipendente e la durata del procedimento non è in alcun modo prevedibile".