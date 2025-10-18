Caso Almasri, Corte penale internazionale: "L'Italia non ha rispettato i suoi obblighi"

"Non eseguendo correttamente la richiesta di arresto e consegna del generale libico Almasri, l'Italia non ha rispettato i propri obblighi internazionali" di cooperazione. Lo ha stabilito la camera preliminare della Corte penale internazionale, che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell'Italia all'assemblea degli Stati o al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Il governo - si legge nel documento pubblicato dalla Cpi - dovrà fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni pertinenti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte".