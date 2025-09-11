Caso Almasri, Nordio: "Una questione politica messa in mano ai pm"

"Questa situazione è completamente diversa perché la garanzia dalla legge costituzionale è data alla carica, non è rinunciabile e l'argomento su cui deve decidere il Parlamento per legge è, naturalmente se in ipotesi esiste il reato e nel caso anche esista se è stato commesso nell'interesse dello stato o nell'interesse proprio. Nel primo caso l'azione penale è improcedibile, non si può andare avanti. Tutte le chiacchiere che si stanno facendo sul fatto di dover rinunciare all'immunità sono tutte balle perché non si conosce la legge costituzionale. Aver giurisdizionalizzaziato questa situazione - ha concluso Nordio - ha devoluto alla magistratura la prima fase ma la seconda fase sarà del Parlamento che è sovrano e alla fine avrà l'ultima parola".