Caso Almasri, indagata il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi

Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma per falso nell'ambito del procedimento per il caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso. Il Tribunale dei ministri, ad agosto, ha inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio.