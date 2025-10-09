Caso Almasri: no della Camera al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

L'esito esatto dei tre scrutini, seconda quanto risulta dai tabulati, è stato leggermente diverso da quello proclamato in Aula. Per quanto riguarda Nordio, contro l'autorizzazione a procedere hanno votato 251 deputati e 112 a favore (invece dei 117 proclamati). Per Piantedosi si sono spostati tra l'altro sei voti di Italia Viva: contro l'autorizzazione a procedere i voti sono stati 256, quelli favorevoli 106. Per lo scrutinio su Mantovano si è tornati ai numeri di Nordio: 251 (e non 252 come proclamato) sono stati i voti contro l'autorizzazione a procedere, e 112 quelli favorevoli alla sua concessione.