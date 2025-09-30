Caso Almasri: Giunta respinge processo per Mantovano, Nordio e Piantedosi

La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre. Osama Njeem Almasri venne arrestato il 19 gennaio a Torino e poi rimpatriato in Libia, nonostante su di lui pendesse un mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La procura della Cpi ha accusato il governo italiano di non aver rispettato i propri obblighi, impedendo alla giustizia internazionale di agire.