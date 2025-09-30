Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
LA DECISIONE

Caso Almasri: Giunta respinge processo per Mantovano, Nordio e Piantedosi

30 Set 2025 - 17:00
© Ansa

© Ansa

La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre. Osama Njeem Almasri venne arrestato il 19 gennaio a Torino e poi rimpatriato in Libia, nonostante su di lui pendesse un mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La procura della Cpi ha accusato il governo italiano di non aver rispettato i propri obblighi, impedendo alla giustizia internazionale di agire.

almasri
camera

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri