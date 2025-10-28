Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia l'indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano

Il Tribunale dei ministri di Roma ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta che coinvolgeva il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in relazione alla vicenda Almasri. Nel provvedimento, i giudici hanno ricordato che la Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre, ha deliberato di negare l'autorizzazione a procedere. Tale decisione comporta automaticamente la chiusura del procedimento. La vicenda giudiziaria era legata alle valutazioni compiute dai membri del governo in merito al caso Almasri, su cui la magistratura aveva aperto un fascicolo per verificare eventuali profili di responsabilità istituzionale. Con la decisione del Tribunale dei ministri, il procedimento si chiude definitivamente. Il generale libico Almasri fu arrestato per essere poi scarcerato e rimpatriato in Libia tramite un volo di Stato italiano, senza che fosse completata la procedura di consegna alla Corte penale internazionale.