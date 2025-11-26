Namibia, si ricandida Adolf Hitler: chi è il politico favorito alle elezioni

La Namibia fu colonia dell’Impero tedesco dal 1884 al 1915, un periodo che ha lasciato segni profondi nella società e nella toponomastica. In quell’arco di tempo, numerosi nomi tedeschi si radicarono nelle comunità locali, rimanendo in uso anche dopo la fine del dominio coloniale. L’imposizione culturale tedesca si intrecciò con dinamiche molto più drammatiche: tra il 1904 e il 1908 il Paese fu teatro del genocidio degli Herero e dei Nama, durante il quale l’80% degli Herero e il 50% dei Nama vennero sterminati attraverso fucilazioni, impiccagioni, lavori forzati e l’avvelenamento dei pozzi. Il generale Lothar von Trotha emanò un ordine di sterminio che segnò in modo indelebile la storia della regione. All’interno di questo contesto storico si comprende la diffusione dei nomi tedeschi, come "Adolf", non necessariamente associati alla figura di Hitler. Uunona stesso ha spiegato che suo padre ignorava la storia del leader nazista al momento della scelta del nome.