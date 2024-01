Milano, carabiniere a manifestante: "Mattarella non è il mio presidente" | L'Arma lo trasferisce, sul caso indaga la Procura

La manifestante: "Sconcertata dalle parole del carabiniere"

Franca Caffa, la manifestante a cui si è rivolto il carabiniere, è "rimasta sconcertata" per le parole del militare. "Perché si è azzardato a dire così? Anche se non è d'accordo nel modo di Mattarella di fare il presidente, e questo è legittimo, resta il fatto che è il presidente di tutti", ha spiegato l'ex consigliera comunale del Prc, classe 1929, fondatrice del comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti, che a Sant'Ambrogio ha ricevuto dal comune l'attestato di Civica benemerenza. In piazza è scesa perché "si tratta di volere politiche giuste, anche in coerenza con la tragica vicenda della persecuzione degli ebrei che ora non va ripetuta a danno dei palestinesi. Nel giorno della memoria, siamo coerenti con la memoria: basta persecuzioni". "Mi dispiace per quell'uomo - ha concluso senza commentare il suo trasferimento annunciato dall'Arma -. Forse il mio modo di propormi per un colloquio aperto gli ha fatto effetto".