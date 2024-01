Milano, scritta "W Hitler" sul murale al memoriale della Shoah | Sala: "Anche qui si sente il ritorno dell'antisemitismo"

L'artista aveva ritratto la famiglia dei Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione e l'orrore dell'olocausto. "Non reagire alle ripetute azioni d'odio - ha dichiarato aleXsandro Palombo - ci porterà a normalizzare il pericolo dell'antisemitismo e a potenziare il male dell'indifferenza che inghiotte tutto e tutti. Chi volta lo sguardo davanti a questi scempi e' complice del problema. Gli ultimi sfregi antisemiti e quelli degli scorsi mesi rimarranno come testimonianza e parte integrante dell'opera che tramutera' questo mare d'odio in strumento di sensibilizzazione e consapevolezza contro l'indifferenza e l'antisemitismo".

Il sindaco Sala: "Anche a Milano si sente il ritorno dell'antisemitismo"

"La memoria ci insegna, ci dà una guida e soprattutto ci dice che i tempi possono tornare, anche non drammatici come in passato. Anche a Milano un ritorno dell'antisemitismo si sta sentendo". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, parlando agli studenti delle scuole riuniti a Palazzo Marino, sede del Comune. "Oggi parliamo di una memoria che fa riferimento a un passato che è ancora vicino e non è un passato da dimenticare - ha proseguito -, cioè la tragedia della Shoah. Ancora oggi vediamo nel mondo e nel nostro Paese segni che l'incendio si è spento ma delle tracce sono rimaste e non vanno riattivate". "Bisogna imparare dagli errori del passato e Milano ha questa capacita' di imparare a coniugare passato, presente e futuro", ha concluso.