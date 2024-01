Giorno della Memoria, al Parlamento europeo la sopravvissuta all'Olocausto Irene Shashar: "Hitler non ha vinto!"

Giovedì, a Bruxelles, si è svolta una sessione plenaria del Parlamento europeo dedicata al Giorno della Memoria, alla quale ha partecipato Irene Shashar, sopravvissuta del ghetto di Varsavia.

Durante il suo discorso, Shashar ha descritto come è sopravvissuta agli orrori del nazismo. "Sono stata benedetta con l'opportunità di avere figli e nipoti. Ho fatto la cosa che Hitler ha cercato di prevenire così duramente. Hitler non ha vinto!", ha detto. Parlando della guerra in corso e degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, la donna ha detto di aver lasciato Israele "in seguito a violenze, omicidi, stupri e terrore" e ha chiesto ai deputati al Parlamento europeo la loro solidarietà e il loro sostegno per far sì che gli ostaggi siano riuniti con le loro famiglie.